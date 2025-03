Die Ergebnisse waren noch deutlicher, als die Dresdner Forscher von vornherein erwartet hatten. Wächter und Vogt sagten: "Die Ziele, die Lebensqualität der Betroffenen und ihrer Angehörigen zu erhöhen und die seelische Gesundheit zu verbessern, haben wir durch die Museumsbesuche erreicht." Die Kunstwerke hätten es den Demenzkranken ermöglicht, an individuelle Erfahrungs- und Erinnerungswelten anzuknüpfen und so ins Gespräch zu kommen. "Unsere Empfehlung ist daher ganz klar, Museumsbesuche in die Regelversorgung zu übernehmen." Das mag ungewöhnlich klingen, gibt Karen Voigt zu: "Eine Jahreskarte fürs Museum ist insbesondere mit Blick auf die Linderung depressiver Symptome bei Menschen mit Demenz offenbar jedoch deutlich wirksamer als Medikamente. Diese sind teuer, helfen aber laut aktuellen Studien Betroffenen nicht, ihre Lebensqualität zu verbessern."

In Großbritannien habe man mit Museumsbesuchen auf Rezept schon gute Erfahrungen gemacht, betonen die Forscher. Dort habe man für jedes so ausgegebene Pfund auf Medikamentenseite 2,75 Pfund gespart. Esther Troost, Dekanin der Medizinischen Fakultät der TU Dresden, unterstreicht die Bedeutung von präventiven Maßnahmen: "Angesichts hoher Kosten im Gesundheitswesen muss in Deutschland dringend mehr in Prävention und Gesundheitsförderung investiert werden. Als Hochschulmedizin Dresden können wir mit evidenzbasierten Untersuchungen einen wichtigen Beitrag dazu leisten. Das Projekt 'Erinnerungs_reich' zeigt, welchen großen Nutzen präventive Maßnahmen haben können."