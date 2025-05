Seltene Krankheiten sind für Betroffene ein schweres Los. Pharmaunternehmen haben an der Erforschung solcher Erkrankungen kaum Interesse, die Diagnostik ist aufwendig und führt zu Leidensdruck. Doch neue Technologien helfen zusehends. So hat eine interdisziplinäre Forschungsgruppe am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT/UCC) in Dresden eine Krankheit in einer Familie festgestellt. In dieser trat eine Häufung von Darmpolypen und Darmkrebs über mehrere Generationen auf. Mit Hilfe einer neuen Sequenziermethode konnte eine humangenetische Diagnose gestellt werden.