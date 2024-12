Die Studie wurde am 2. Dezember 2024 auf der Jahrestagung der Radiological Society of North America (RSNA) vorgestellt: The Association Between Body Fat Localization, Insulin Resistance, and Amyloid Burden in Midlife (Der Zusammenhang zwischen Körperfettlokalisierung, Insulinresistenz und Amyloidbelastung im mittleren Lebensalter).