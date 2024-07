Die Studie wurde am 29. Mai 2024 in der Fachzeitschrift JAMA veröffentlicht: Domain-Specific Physical Activity and Stroke in Sweden (Bereichsspezifische körperliche Aktivität und Schlaganfall in Schweden).



Die Pressemitteilung wurde am 29. Juli 2024 veröffentlicht: Everyday activities aren’t enough to protect against stroke (Alltägliche Aktivitäten reichen nicht aus, um sich vor Schlaganfall zu schützen).