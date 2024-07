Die Studie wurde am 3. Juli 2024 in der Fachzeitschrift Jama Ophthalmology veröffentlicht: Risk of Nonarteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy in Patients Prescribed Semaglutide (Risiko einer nicht-arteriitischen anterioren ischämischen Optikusneuropathie bei Patienten, denen Semaglutid verschrieben wurde).