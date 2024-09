Michael von Wolff, Leiter der Abteilung für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin am Universitätsspital in Bern, plädiert zudem dafür, immer erst konservative Therapien auszuschöpfen. Dazu zählt etwa die Stimulation der Eierstöcke mit niedrigdosierten Hormonpräparaten. „Die Risiken sind gering“ – speziell da es innerhalb des Auswertungszeitraums auch viel Fortschritt gegeben habe. Sie seien „aber gegeben“ und damit etwas, was auch in der Therapie beachtet werden müsse.