Dass die Th1-Zellen starben, war für das Team verwirrend, da diese Zellen an Situationen beteiligt sind, in denen häufig Fieber auftritt (etwa bei Virusinfektionen). Warum sollten die Zellen, die zur Bekämpfung der Infektion benötigt werden, sterben? Schließlich fand das Team heraus, dass nur ein Teil der Th1-Zellen stirbt. Der Rest passt sich an und verändert seine Mitochondrien (ein Netzwerk in den Zellen, das Energie liefert), damit diese stressresistenter werden.