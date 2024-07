Die Pressemitteilung erschien am 25. Juli 2024: The research was wrong: study shows moderate drinking won’t lengthen your life (Die Forschung lag falsch: Studie zeigt, dass mäßiger Alkoholkonsum das Leben nicht verlängert).



Die Studie wurde am 30. Januar 2024 in der Fachzeitschrift Journal of Studies on Alcohol and Drugs veröffentlicht: Why Do Only Some Cohort Studies Find Health Benefits From Low-Volume Alcohol Use? A Systematic Review and Meta-Analysis of Study Characteristics That May Bias Mortality Risk Estimates (Warum finden nur einige Kohortenstudien einen gesundheitlichen Nutzen von Alkoholkonsum in geringen Mengen? Eine systematische Überprüfung und Meta-Analyse von Studienmerkmalen, die Schätzungen des Mortalitätsrisikos verfälschen können).