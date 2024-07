Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Kota Kiriyama

WISSEN-NEWS Lecanemab: Keine Zulassung für Alzheimer-Antikörper

30. Juli 2024, 15:43 Uhr

Nach einer Prüfung wurde keine Zulassung für den Alzheimer-Antikörper Lecanemab in Deutschland erteilt. In vielen anderen Ländern ist der Wirkstoff dagegen freigegeben. Warum also nicht in Deutschland?