Das vom Freistaat Sachsen geförderte GreenPharming-Projekt der TU Dresden soll die Arzneimittelproduktion ressourcenschonender, zukünftig nachhaltiger und somit umweltfreundlicher gestalten. Gelingen soll dies mit biogenen, also auf pflanzlicher Basis hergestellten Grundstoffen. Dafür werden in der Lausitz zunächst Tabakpflanzen (Nicotiana benthamiana) angebaut, um sie nach der Ernte in eine vollständig integrierten Kreislaufwirtschaft einzubinden.