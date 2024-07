Die Studie wurde am 24. Juli 2024 in der Fachzeitschrift Journal Cell Chemical Biology veröffentlicht: Targeting type I DED interactions at the DED filament serves as a sensitive switch for cell fate decisions (Zielgerichtete Typ I DED-Interaktionen am DED-Filament dienen als empfindlicher Schalter für Entscheidungen über das Zellschicksal).