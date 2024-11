Zecken-Risikogebiete sind vor allem das südöstliche Thüringen, Sachsen, Baden-Württemberg, Bayern, Südhessen und seit 2022 auch das südöstliche Brandenburg. Einzelne Risikogebiete befinden sich zudem in Mittelhessen, im Saarland, in Rheinland-Pfalz, in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine FSME-Impfung für Menschen in Risikogebieten, die Kontakt zu Zecken haben könnten.