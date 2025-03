Marco Leitzke ist von seiner Heilungsmethode überzeugt und hat sie bereits in Publikationen dargelegt: Niedrig dosiertes, über Pflaster verabreichtes Nikotin könnte dabei helfen, Signalwege im Nervensystem wiederherzustellen, die durch eine Long Covid-Erkrankung beschädigt wurden. In seiner jüngsten Veröffentlichung beschreibt der Oberarzt an der Helios Klinik in Leisnig den konkreten Fall einer Patientin. Diese wurde am Universitätsklinikum in Leipzig vor und nach der Behandlung mit einem MRT untersucht. Die Daten zeigten deutlich die Wirkung der Methode, so Leitzke und Kollegen im Journal "Bioelectronic Medicine".