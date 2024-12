In den vergangenen Jahren hat der Alkoholkonsum von Frauen stark zugenommen – besonders während der Corona-Pandemie. In der Folge ist auch die Zahl der alkoholbedingten Krankenhaus-Einlieferungen von Patientinnen gewachsen. Dies habe gravierende Auswirkungen auf die Gesundheit der weiblichen Bevölkerung, wie Kristen Pleil von der Weill Cornell Medicine in New York erklärt.