In der Corona-Pandemie hat es in Europa vielerorts eine Übersterblichkeit gegeben. Bevölkerungsexperten stießen dabei auf große Unterschiede, wie das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung am Mittwoch in Wiesbaden bekannt gab. Erstmals sei mit einer neuen Studie eine Betrachtung der Übersterblichkeit der Jahre 2020 und 2021 in insgesamt 569 Regionen für 25 europäische Länder möglich.