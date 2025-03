Bei einer Phagentherapie macht man sich zunutze, dass die Bakteriophagen gezielt bestimmte Bakterienvarianten infizieren, sich in ihnen vermehren und diese schließlich zerstören. Hierdurch werden neue Phagen freigesetzt, die weitere Bakterien bekämpfen können. "Aufgrund ihrer Spezifität können sie sich aber nicht mehr vermehren, sobald alle krankheitserregenden Bakterien abgetötet sind", erklärt Studienerstautor Janes Krusche. Eine Schwierigkeit bei dieser Therapie sei aber die Suche nach dem jeweils passenden Bakteriophagen.

Krusche ist maßgeblicher Entwickler des neuen Tools zur Phagenidentifizierung namens "PhARIS" (Phage Aureus RBP Identification System). PhARIS analysiere das Erbgut von Phagen und erkenne anhand spezifischer rezeptorbindender Proteine, ob ein Phage in der Lage ist, eine bestimmte Staphylococcus-aureus-Variante zu infizieren, erläutert Krusche. In dem Tool sehen Peschel und Krusche ein großes Potenzial für Phagentherapien in der Behandlung von Wundinfektionen und bei Infektionen, die mit Implantaten assoziiert sind. Das Forschungsteam plant, das System für weitere Erreger weiterzuentwickeln. Ziel sei es, PhARIS zu einem Standardwerkzeug für Labore zu machen, um Phagen schnell und effektiv als therapeutische Alternative zu Antibiotika bei vielen verschiedenen bakteriellen Infektionen einzusetzen.