Die Pupillengröße im Schlaf zeigt an, wie und wann das Gehirn starke, langanhaltende Erinnerungen bildet, sortiert und erhält. Das haben Forscher der US-amerikanischen Cornell University in Ithaca, New York, bei Untersuchungen von Mäusen herausgefunden. Die kleinen Nager waren für die Versuche mit Gehirnelektroden und winzigen Eye-Tracking-Kameras ausgestattet worden.