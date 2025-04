Rizin wird aus den Samen des tropischen Wunderbaums (Ricinus communis) gewonnen und ist ein hochgiftiges Glykoprotein. Ricinus communis wächst in den tropischen Regionen, in denen er heimisch ist, bis zu acht Meter hoch. In gemäßigten Regionen wird der Baum nicht ganz so groß und wird daher in Deutschland etwa als Zierpflanze angebaut. Alle Teile der Pflanze sind giftig. Darüber hinaus wird aus ihr Rizinusöl gewonnen, ein Stoff, der in der Medizin und Kosmetik seit Jahrtausenden Anwendung findet. Das Gift, was aus den Samen nach dem Auspressen des Öls gewonnen wird, steht auf der Kriegswaffenliste, der Handel und der Umgang mit dem Toxin sind nach dem Chemiewaffenabkommen beschränkt.