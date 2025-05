RKI-Studie Rund 6.000 Hitzetote in Deutschland in den Sommern 2023 und 2024

Die Schätzwerte beruhen auf einem statistischen Modell, das den sogenannten Erwartungswert – also die durchschnittlich zu erwartende Anzahl an hitzebedingten Todesfällen unter bestimmten Temperaturbedingungen – berechnet. Um die Unsicherheiten bei der Schätzung abzubilden, werden Prädiktionsintervalle angegeben. Diese geben den Bereich an, in dem der tatsächliche Wert mit hoher Wahrscheinlichkeit (hier: 95 Prozent) liegt. Je größer die Datenunsicherheit, desto breiter ist dieses Intervall. So soll verhindert werden, dass aus einer statistischen Schätzung ein falscher Eindruck von Genauigkeit entsteht.