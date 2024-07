Mit Beginn der Sommerferien ist die Zahl der akuten Atemwegserkrankungen (ARE) in der Bevölkerung insgesamt gesunken, liegt aber etwas über den Zahlen der Vorjahre. Im Vergleich zur Vorwoche seien die Werte in fast allen Altersgruppen gesunken und bei Menschen ab 60 stabil geblieben. Mit gut einem Viertel den größten Anteil machten dem aktuellen RKI-Bericht zufolge Rhinoviren aus – Schnupfen also.