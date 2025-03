Wichtige Milchnährstoffe sind eher das Vitamin D und Calcium. Nur werden die durch das leichte Erhitzen gar nicht beeinflusst. Statt gesundheitliche Vorteile mitzubringen, erhöhe der Konsum von Rohmilch das Risiko für Infektionskrankheiten, erklärt Thomas Henle. Und zwar auch bei vorbildlicher Stallhygiene: "Rohmilch enthält ein Sammelsurium an Mikroorganismen. Die können aus dem Euter stammen, die können von der Haut der Kuh stammen, die können von den Fäkalien der Kuh stammen." Bildrechte: imago/imagebroker

So sind etwa Salmonellen, Campylobacter und E.coli in der Lage, schwere Durchfallerkrankungen auszulösen, mitunter sogar blutige bis hin zu tödlichen Erkrankungen. Für ungeborene Kinder sind vor allem Listerien lebensgefährlich. In der Schwangerschaft ist Rohmilch deshalb tabu – und für Kinder und immungeschwächte Menschen ebenfalls mit einem hohen Gesundheitsrisiko verbunden. Berichte im Internet verweisen in diesem Zusammenhang gern auf die anekdotische Erfahrung, dass man noch nie einen gesundheitlichen Schaden durch das Trinken von Rohmilch festgestellt hätte und Studienergebnisse zeigen würden, dass mit Rohmilch versorgte Landkinder weniger Allergien als Stadtkinder hätten.

So schonend, wie wir das hinkriegen, kriegt das die Privatperson zu Hause in der Küche nicht hin Karsten Döbelt Lebensmitteltechniker, über das Abkochen von Milch

Für Thomas Henle nichts Neues: "Wenn überhaupt, dann zeigen diese Studien Korrelationen und keine Kausalitäten. Das heißt, mit anderen Worten, diese Studien beweisen definitiv nicht, dass Rohmilch der Grund ist für ein möglicherweise verringertes Allergierisiko bei Landkindern." So gebe es in diesem speziellen Fall noch viele andere mögliche Erklärungsansätze, "bis hin zu der vermutlich einfach größeren Aktivität und der gesünderen Lebensweise bei Landkindern. Die sind halt einfach mehr in der frischen Luft als die sehr behüteten Stadtkinder." Aus den Studienergebnissen eine Ernährungsempfehlung abzuleiten, sei seiner Auffassung nach vollkommen vermessen: "Vor allen Dingen, wenn man daraus dann vielleicht folgert, dass man mit seinen Stadtkindern einmal in der Woche auf den Bauernhof fährt, die Kinder dann zwei Stunden im Stall spielen lässt und dann der Meinung ist, wenn sie dann zusätzlich Rohmilch trinken, dass sie dann für das Immunsystem was Gutes tun."

Kein Beweis für weniger Allergien – Rohmilch immer erhitzen

Ob nun behütetes Stadtkind oder Erwachsener vom Lande: Prinzipiell sollten sowieso alle Menschen Rohmilch nur erhitzt verzehren – so, wie es an jeder Milchtankstelle dransteht. Doch das ist genau der Knackpunkt, sagt Karsten Döbelt vom Landgut Nemt: "So schonend, wie wir das hinkriegen, kriegt das die Privatperson zu Hause in der Küche nicht hin. Da sind wir dann ganz schnell bei anderen Temperaturen."