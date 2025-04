Vor allem die Nachtarbeit geht unweigerlich mit ernsthaften Gesundheitsrisiken einher. Das belegen zahlreiche Studien. Auch für das Herz ist die Schichtarbeit problematisch. Was können Betroffene also tun, um eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu vermeiden? Eine neue Studie des gemeinnützigen Gesundheitsforschungsinstituts Mass General Brigham (USA) liefert jetzt Hinweise darauf, dass der Zeitpunkt des Essens eine wichtige Rolle spielen könnte.

Die zentrale Erkenntnis der Studie lautet: Wer in Schichten – insbesondere in Nachtschichten – arbeitet, sollte nur tagsüber essen. "Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass das zirkadiane Missverhältnis – also dass unser Verhalten nicht zu unserer inneren Uhr passt – das Risiko für kardiovaskuläre Krankheiten erhöht", sagt Leitautor Frank Scheer. "Wir wollten also herausfinden, was man tun kann, um das Risiko zu senken und unsere Forschung legt nahe, dass der richtige Zeitpunkt für die Nahrungsaufnahme ein Faktor sein könnte."