Meyerhoff überlebt – auch weil seine Tochter darauf drängt, so schnell wie möglich in ein Krankenhaus mit Stroke Unit zu fahren. Insgesamt 145.000 Menschen erlitten in den vergangenen zehn Jahren allein in Mitteldeutschland einen Schlaganfall. In Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg, sowie im Saarland sind die relativen Fallzahlen deutschlandweit am höchsten. Bei einem Schlaganfall kommt es auf Minuten an. Nur wer schnell genug auf der Spezialstation ist, hat gute Chancen, die Durchblutung des Gehirns wieder herzustellen und ohne große Schäden davonzukommen.