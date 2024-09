Hochverarbeitete Lebensmittel Was Tiefkühlkost, Snacks und Fertiggerichte mit Diabetes zu tun haben

Für weniger Risiken und Nebenwirkungen verzichten Sie auf Tiefkühlkost, Snacks, Fertiggerichte. So ähnlich könnte man die Ergebnisse einer aktuellen Studie aus London zusammenfassen. Menschen, die mehr hochverarbeitete Lebensmittel essen, haben demnach ein deutlich höheres Risiko, an Typ-2-Diabetes zu erkranken, zeigt die Studie unter der Leitung von Forschern der University of Cambridge und des Imperial College London, veröffentlicht in The Lancet Regional Health – Europe.