Eine neue Technologie aus Jena soll dieses Problem jetzt lösen und in Echtzeit Klarheit liefern. Am Leibniz-Institut für Photonische Technologien (Leibniz-IPHT) in Jena wurde mit Hilfe der Friedrich-Schiller-Universität, der Uniklinik (UKJ) und der Jenaer Firma Grintech ein neues Endoskop entwickelt. Das Gerät arbeitet mit Licht und künstlicher Intelligenz und erkennt Tumorgrenzen präzise, ganz ohne den Einsatz von Farbstoffen, heißt es in einer Mitteilung des Leibniz-IPHT.