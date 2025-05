Anne-Linda Camerini von der Università della Svizzera italiana in Lugano sieht außerdem Einschränkungen der Aussagekraft wegen des Alters der Daten aus dem Jahr 2017: "Das ist bereits fast acht Jahre her, und in der Zwischenzeit haben wir eine weltweite Pandemie und wirtschaftliche und politische Krisen miterlebt. All das hat unsere mentale Gesundheit – und vor allem die der Jugendlichen – auf eine harte Probe gestellt, aber auch ein vermehrtes Interesse am Thema geweckt", sagt die Gesundheitsforscherin. "Öffentliche Organisationen, Influencer und Nutzer im Allgemeinen reden in den sozialen Medien viel offener und öfter über mentale Probleme und bieten Mental-Health-Coaching an. Da stellt sich die Frage, inwiefern die Inhalte über mentale Probleme vermehrt von Jugendlichen mit eben solchen Problemen genutzt werden und welche Auswirkungen sie auf die Jugendlichen haben."