Unser Gehirn ist ein Wunderwerk. Selbst nach einem Schlaganfall, der die Fähigkeit zu Sprechen vorerst zerstört, organisiert sich das Organ in unserem Kopf um. Das Sprachvermögen kehrt so in vielen Fällen binnen Tagen oder Wochen zurück. Mit Hilfe von Sprachtherapie ordnet sich das Hirn um. In Leipzig haben Forschende jetzt untersucht, wie die Prozesse zur Erholung der Kommunikation ablaufen.