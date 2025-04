Eine neue Studie belegt: Abnehmspritzen mit dem Wirkstoff Tirzepatid (in Europa unter dem Namen Mounjaro vertrieben) können bei Menschen mit Übergewicht oder Adipositas ohne Diabetes über mindestens drei Jahre hinweg wirksam das Gewicht reduzieren – und das mit klinisch bedeutsamen Ergebnissen. Die Erkenntnisse werden Mitte Mai auf dem Europäischen Adipositas-Kongress (ECO) 2025 in Málaga (Spanien) vorgestellt und basieren auf einer Langzeit-Auswertung der "SURMOUNT-1"-Studie. Die Forschung wurde unter Leitung von Luca Busetto (Universität Padua) in Zusammenarbeit mit dem Mounjaro-Hersteller Eli Lilly durchgeführt.

In der Studie wurde allerdings nicht untersucht, wie sich das Gewicht verändert, nachdem das Medikament wieder abgesetzt wird. Bisherige Untersuchungen sehen keinen nachhaltigen Effekt. Das sieht auch Haiko Schlögl als großes Problem. Er leitet einen neues Studienprogramm gegen Übergewicht an der Universitätsklinik Leipzig und sagte gegenüber MDR Sachsen, dass es noch zu wenig Erkenntnisse gebe, was die Medikamentengabe über einen langen Zeitraum für Folgen habe. "Was man aber weiß, ist, dass die Therapie nur dann wirkt, solange man sich das Medikament spritzt."