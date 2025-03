Deutschland gehört zu den wirtschaftsstärksten Nationen der Welt. Das Sozialsystem ist gut ausgebaut, die Gesundheitsausgaben pro Kopf sind die dritthöchsten innerhalb der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Trotzdem sind die Menschen weniger gesund als in vielen anderen europäischen Staaten. Die Menschen sind kränker und sterben früher. Jungen in Sachsen-Anhalt haben bundesweit derzeit niedrigste Lebenserwartung. Bei Frauen liegt das Bundesland nur knapp vor dem Saarland auf dem vorletzten Platz. Auch Thüringen schafft es in der deutschlandweiten Auswertung nur auf Platz 13. Sachsen dagegen liegt hinter Baden-Württemberg auf Platz 2 – im Durchschnitt und weil die Frauen länger leben. Denn bei den Männern ist auch Sachsen nur auf Platz 10. (Hier die letzten Zahlen vom Sommer 2024)