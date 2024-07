Wissenschaftler in den USA haben einen Zusammenhang zwischen der Häufigkeit des Stuhlgangs und der allgemeinen Gesundheit von Menschen festgestellt. Die Forscher des Instituts für Systembiologie (ISB) in Seattle wiesen in einer Studie mit 1.400 gesunden Erwachsenen zudem einen signifikanten Zusammenhang von Alter, Geschlecht und BMI (Body Mass Index) mit der Häufigkeit des Stuhlgangs nach. Das gleiche galt auch für die Ballaststoff-Aufnahme, das Trinkverhalten und die Bewegung.

Wie die ISB-Forscher in ihrer in der Fachzeitschrift Cell Reports Medicine veröffentlichten Studie berichteten, hatten insbesondere Frauen, jüngere Menschen und solche mit einem niedrigeren BMI tendenziell weniger häufig Stuhlgang als andere Personengruppen. Wiederum hatten Personen mit einer ballaststoffreichen Ernährung, guter Flüssigkeitszufuhr und regelmäßiger Bewegung einen "hoch-normalen" Stuhlang von ein bis zwei Mal pro Tag. Die Studienautoren verwiesen in dem Zusammenhang auf frühere Forschungsergebnisse, wonach ein zu langer Verbleib des Stuhls im Darm die Fermentation von Proteinen und damit die Produktion von Toxinen befördert, die in den Blutkreislauf gelangen können.