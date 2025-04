Bei jungen Erwachsenen und Jugendlichen unter 18 Jahren sei der Anteil an Raucherinnen und Rauchern von Tabakwaren etwas geringer. Was wohl daran liegt, dass herkömmliche Zigaretten eher "old school" für junge Leute seien. "Was uns Sorgen macht, sind verwandte Nikotin-Produkte wie E-Zigaretten und Tabakerhitzer", so Rummel. Auch wenn diese im Jahr 2024 "nur" von insgesamt 3,2 Prozent der Personen ab einem Alter von 14 Jahren genutzt wurden.