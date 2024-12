Die kurz nach der Rückkehr von Christoph Kolumbus aus Amerika massiv in Europa aufgetretene Geschlechtskrankheit Syphilis hat einer neuen Studie zufolge ihren Ursprung in Übersee. Forscher unter Leitung des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie fanden in Skelettresten aus Nord- und Südamerika aus der Zeit vor Kolumbus' 1492 stattgefundener Entdeckerreise alte Erregergenome, wie sie am Mittwoch (18. Dezember 2024) in Leipzig mitteilten.