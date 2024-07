Laut der Studie enthält Tattoo-Tinte gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe wie primäre aromatische Amine (PAA) in bunten Tinten, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAH) in schwarzer Tinte und (Schwer)metalle wie Arsen, Chrom, Cobalt, Blei und Nickel in beiden Tinten. Beim Stechen des Tattoos werde die Hautbarriere durchstoßen, was eine Immunreaktion auslöse. Zudem werde die Tinte teilweise in den nächstgelegenen Lymphknoten transportiert, was auch eine systemische Immunreaktion nach sich ziehe.