Im Video ist eine Cartoon-Maus zu sehen. Eine Katze kommt angerannt, dann beginnt das alte Katz-Maus-Spiel: Die Maus flieht vor der Katze in eine von zwei Boxen. Dann dreht sich die Katze kurz weg. Deshalb sieht sie nicht, dass die Maus rüberhuscht in die andere Box. Die große Frage ist folglich: Wo vermutet die Katze die Maus?

Der Unterschied zwischen Empathie und Theory of Mind

Beziehungsweise für die Forschung: Was denken Kinder, die das Video gesehen haben? Wissen sie, dass die Katze vermutlich keine Ahnung hat? Ja, aber erst ab vier Jahren. Das hat Charlotte Grosse Wiesmann herausgefunden, die am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig forscht. "Diese Fähigkeit sich zu erschließen, was andere denken, so wie wir Erwachsene das machen, entwickelt sich erst mit vier Jahren. Das ist relativ spät im Kleinkindalter."

Bildrechte: MPG CBS Was ist das genau für eine Fähigkeit? Die Neurowissenschaftler nennen sie Theory of Mind. Mit Empathie hat sie nichts zu tun. Das können Kinder schon deutlich früher, nämlich ungefähr mit zwei Jahren: "Empathie die Fähigkeit nachzufühlen, wie sich jemand anderer fühlt. Wenn man jemanden weinen sieht, dann steckt einen das an und man versteht, dass der andere traurig ist. Bei Theory of Mind ist es aber so, dass man sich wirklich erschließen muss, was der andere denkt, etwa dadurch, was der andere erfahren oder gesehen hat oder was der andere weiß", sagt Wiesmann.

Babys antworten mit ihren Augen richtig

Kinder können dann auch erkennen, dass andere anders denken, als sie selbst. Damit wäre die Geschichte eigentlich erzählt, gäbe es da nicht diesen Knackpunkt: In der Wissenschaft wird seit Jahren diskutiert, ab wann Kinder in der Lage sind, sich in andere hineinzuversetzen. Es gibt Stimmen, die sagen: Schon Babys können das.