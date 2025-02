Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Rostock führten die Analysen gemeinsam mit Forschenden des University Medical Center Rotterdam und einer Hochschule in Island durch. In Belgien stieg die Rate den Untersuchungen zufolge im gleichen Zeitraum von 4,6 auf 5,6 – allerdings könnte die Schwankung dort an einer Veränderung der späten Schwangerschaftsabbrüche liegen, da diese in Belgien nicht aus den Totgeburtenzahlen herausgerechnet werden konnten. In Spanien sank sie hingegen von 3,1 auf 2,7 und in Dänemark von 3,1 auf 2,9, während sie unter anderem in Österreich und Italien stagnierte.