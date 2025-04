Die Werbung tut viel, um unsere Aufmerksamkeit zu erregen. Blinkende Banner, geschickt an der Straße platzierte Tafeln – und was machen wir? Wir schauen hin. Aber möglicherweise nicht so oft und intensiv, wie es die Werbenden gern hätten. Denn: Unser Gehirn besitzt die Fähigkeit, störende Reize auszublenden, nachdem es solche wahrgenommen und eben als störend identifiziert hat. Dies haben Forschende der Uni Leipzig und der Vrije Universiteit Amsterdam herausgefunden.