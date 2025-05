Was tun gegen tödliche Keime? Uni Magdeburg koordiniert internationale Studie für Deutschland

All diese Fragen zu klären und eine optimale Behandlungsweise für die tückische Bakterien-Infektion zu finden, ist das Ziel der internationalen Plattformstudie "Staphylococcus aureus Network Adaptive Platform", kurz "SNAP". Ein internationaler Forschungsverbund ist damit befasst. Die Studie wird weltweit unter der Führung der University of Melbourne durchgeführt. Die Koordination in Deutschland liegt bei der Uni Magdeburg, genauer gesagt, beim Institut für Medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene (IMMB) der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Dazu werden an 18 deutschen Studienzentren 500 Menschen mit Staphylococcus aureus-Bakteriämie in die Studie aufgenommen und über 360 Tage weiter beobachtet.

Die Studie gilt nach Ansicht der Forschenden als wegweisend auf diesem Gebiet. Der Studienleiter in Magdeburg, Prof. Dr. Achim Kaasch erläutert, was die Untersuchung so bedeutsam macht: "Dies liegt einerseits an der Größe, denn mittlerweile wird die Studie in 131 Zentren in 9 Ländern durchgeführt und es wurden schon mehr als 4.400 Patient:innen in die Studie aufgenommen. Andererseits zeichnet sich die SNAP-Studie durch ein innovatives Studiendesign aus." Innerhalb der Studie werden verschiedene Interventionen (z.B. Gabe verschiedener Antibiotika) parallel oder nacheinander in mehreren Studienarmen untersucht.