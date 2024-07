Anti-Aging mit Karotte und Co.: Vegane Ernährung könnte mit einem langsameren Alterungsprozess in Zusammenhang stehen. Das zeigen Forschende im Fachblatt BMC Medicine anhand einer kleinen Studie mit Zwillingspaaren. Demnach zeige sich in Verbindung mit einer veganen Ernährung eine epigenetische Veränderung in der DNA der Testpersonen. Diese wurde schon früher mit Alterungsprozessen in Verbindung gebracht.