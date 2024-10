Herr Elberfeld, der Landesschülerrat Sachsen warnt, mentale Probleme bei Kindern und Jugendlichen nehmen immer stärker zu. Ist das so? Müssen wir uns Sorgen machen?

Die Frage lässt sich gar nicht so leicht beantworten. Es gibt zwar Studien, laut denen es mehr verhaltensauffällige Kinder gibt. Gleichzeitig gehören Warnungen vor einer Zunahme seit Jahren dazu. Im Laufe der letzten Jahrzehnte allerdings sehen wir, dass die Zahl verhaltensauffälliger Kinder relativ konstant ist. Die Frage ist, wie wir Verhaltensauffälligkeiten definieren. Bei einem weiten Verständnis sprechen wir bei bis zu einem Viertel aller Kinder von Verhaltensstörungen. Bei einem engeren Verständnis reden wir über ein bis drei Prozent.

Bildrechte: Jens Elberfeld

Wie definiert man kindliche Verhaltensauffälligkeiten?

Das ist ein breites Spektrum an irgendwie auffälligem Verhalten. Es kann von banalen Dingen wie Schüchternheit und Nägelkauen bis hin zu Depressionen, einer gesteigerten Aggressivität und gewalttätigem Verhalten reichen. Hinter dem Begriff verbirgt sich also eine sehr große Spannbreite an Verhalten, das als problematisch wahrgenommen wird.

Wenn mein Kind sich auf den Boden wirft, schreit und um sich schlägt, muss ich mir dann Sorgen machen?

Das Interessante ist: Mit dem populären Konzept der Verhaltensstörung beginnen wir, andere Fragen zu stellen. Ist das Kind vielleicht gar nicht schlecht erzogen, sondern hat es eine Verhaltensstörung? Ist dem so, bringt es nichts, Hausarrest zu verordnen. Dann ist es wichtig zu schauen, warum das Kind rebelliert, was dahintersteckt. Der Umgang mit Kindern hat sich also definitiv geändert.

Wie kann man das auseinanderhalten?

Das ist überhaupt nicht einfach. Die Psychotherapie bietet hier verschiedene Verfahren, das zu erkennen. Dennoch existiert immer noch eine Grauzone. Diese kann bei Eltern aber auch dazu führen, schon auf kleinste Anzeichen zu reagieren und professionellen Rat zu suchen. Viel früher als noch vor ein oder zwei Generationen.

Oft schütteln Großeltern über ihre Enkel den Kopf, sie seien nicht erzogen, undiszipliniert und verhaltensauffällig – wenn sich Kinder beispielsweise in der Waschmaschine verstecken. Wie bewerten Sie das?