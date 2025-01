Die Feinstaubpartikel sorgten dafür, dass sich mehr Immunzellen in der Leber ansammelten, was zu einer Zunahme der Entzündungen führte. Dazu bildete sich auch mehr Narbengewebe. Außerdem wurde der Prozess der Fettproduktion in der Leber angekurbelt, was zu mehr potenziell gefährlichen Fetten wie Triglyceriden, Diacylglycerole und Ceramiden führte. Gleichzeitig speicherte die Leber weniger Zucker, was für den Energiehaushalt wichtig ist.