Weder in tropischen Regenwäldern, noch auf Korallenriffen – der neueste Hotspot, der eine beeindruckende Artenvielfalt bietet, liegt nicht weiter entfernt als das Badezimmer. In einer neuen, von der Northwestern University in den USA geleiteten Studie, fanden Mikrobiologen heraus, dass es in Duschköpfen und Zahnbürsten nur so von Viren wimmelt. Die Forschenden fanden in den jeweiligen Proben mehr als 600 verschiedene Viren – die meisten von ihnen wurden vorher noch nie gesehen. Zudem ähnelten sich keine der Proben, was auf eine enorme Vielfalt hindeutet. Die Ergebnisse der Studie wurden in der Fachzeitschrift "Frontiers in Microbiomes" veröffentlicht.