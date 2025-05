Die Harvard-Studie: Beleg für Vorteile der karnivoren Ernährung?

Dennoch gibt es zwei Studien, die von den Befürwortern einer karnivoren Diät immer wieder zitiert werden. Die 2011 erschienene sogenannte "Harvard-Studie" wird häufig ins Feld geführt, um die Vorteile der tierischen Ernährung wissenschaftlich zu untermauern. Die Studie wurde mit 2.029 Menschen durchgeführt, die sich mindestens sechs Monate lang karnivor ernährt hatten. Sie kommt zu dem Ergebnis: Den Menschen geht es gut. Sie berichteten selten von negativen Effekten auf die Gesundheit und sehr häufig von einer hohen Zufriedenheit und Verbesserung der allgemeinen Gesundheit.

Allerdings hat die Studie einen Haken: Sie setzt ausschließlich auf Selbstberichte von Menschen, die über soziale Medien rekrutiert wurden. "Natürlich wird niemand, der sich karnivor ernährt, sagen: das ist das schlimmste, was man tun kann und ich hatte nur Nebenwirkungen", betont Ernährungswissenschaftler Tobias Fischer. Es sei davon auszugehen, dass die Menschen, denen es mit einer rein tierischen Ernährung schlechter ginge, bereits mit dieser Art der Ernährung aufgehört haben und deshalb nicht Teil der Studie waren. Zudem beleuchtet die Studie ausschließlich den Ist-Zustand. Welche Folgen die rein tierische Ernährung in zehn, zwanzig oder fünfzig Jahren haben könnte, ist aktuell schlicht nicht absehbar.

Zusammenhang zwischen hohem Cholesterin und Arteriosklerose wird in Frage gestellt

Aktuell wird noch eine weitere Studie von Fans der karnivoren Ernährung zitiert, die den Zusammenhang zwischen ketogenen Diäten, also Diäten mit einem sehr niedrigen Kohlehydratanteil und Herz- Kreislauferkrankungen untersucht hat. Allgemein ging man davon aus, dass eine ketogene Diät mit erhöhten LDL-Cholesterinwerten verbunden ist. Weil LDL-Cholesterin im Verdacht steht, das Risiko für Herz- Kreislauferkrankungen zu steigern, wird es mitunter auch als "schlechtes Cholesterin" bezeichnet. Gerade bei Menschen, die viel tierische Produkte konsumieren, ist das LDL-Cholesterin meist erhöht.

Die aktuelle Studie legt nun nahe, dass LDL-Cholesterin bei stoffwechselgesunden, dünnen, jungen Menschen nicht immer mit Plaque und Arteriosklerose in Zusammenhang stehen könnte, wie es Studien mit älteren und vorbelasteten Menschen gezeigt haben. Für ihn sei die Studie ein interessanter Hinweis, aber "man sollte das auch nicht zu hoch aufhängen", findet Tobias Fischer. Immerhin wurde die Studie lediglich über ein Jahr durchgeführt und ausschließlich an stoffwechselgesunden Menschen. Und eine Studie allein ist nie ausreichend, so der Forscher. "Zudem beschäftigt sich die Studie mit ketogenen Ernährungsformen, die auch pflanzliche Lebensmittel enthalten und nicht direkt mit der karnivoren Ernährung."

Studien zu sehr speziellen Ernährungsformen sind komplex

Dass die karnivore Ernährung gesundheitlich unbedenklich ist und das Risiko für Arteriosklerose nicht erhöht, lässt sich aus den beiden Studien demnach kaum ableiten, aber: Es gibt eben auch keine Studie, die belegt, dass eine rein tierische Ernährung, so wie sie im Rahmen der karnivoren Diät durchgeführt wird, zwangsweise schädlich ist. Dass es so wenig aussagekräftige Studien auf diesem Gebiet gibt, liegt auch daran, dass Ernährungsstudien bestenfalls sehr langfristig durchgeführt werden müssten. "Viele Erkrankungen entstehen eben über eine lange Zeit hinweg", gibt Fischer zu bedenken. Gerade bei alternativen Ernährungsformen wie der karnivoren Diät komme häufig hinzu, dass die Menschen es gar nicht so lange praktizieren.

Abgesehen davon gibt es aber natürlich viele Studien, die beweisen, dass einige Bestandteile der tierischen Ernährung problematisch sind. Gut belegt ist beispielsweise der Zusammenhang zwischen rotem Fleisch und einem gesteigerten Krebsrisiko. Auch das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall ist bei Menschen, die mehr rotes Fleisch (also Schwein, Rind, Schaf und Wild) essen erhöht.

Ballaststoffe schützen vor Verstopfungen

Dass Ballaststoffe, die in pflanzlicher Nahrung enthalten sind, gesund für uns sich, gilt auch als vergleichsweise gut belegt. Eine direkte Nebenwirkung, die im Zuge der karnivoren Ernährung auftreten kann, sind Verstopfungen. Immerhin wird mit der Diät der Anteil der Ballaststoffe in der Ernährung drastisch reduziert. "Ballaststoffe sind ja besonders für die sogenannte Transitzeit, also dass man gut auf die Toilette kann, verantwortlich", erklärt Fischer. Lässt man sie weg, kann das zu Verstopfungen führen – aber längst nicht alle Menschen sind davon zwangsweise betroffen.

Abnehmen durch die karnivore Diät ist durchaus möglich

Ein Argument, dass die Verfechter der karnivoren Ernährung immer wieder ins Spiel bringen ist, dass man damit abnehmen kann. Das sei auch tatsächlich möglich, erklärt Tobias Fischer. Zum einen steht Menschen, die sich rein tierisch ernähren, nicht überall das gleiche Angebot an Snacks zur Verfügung wie Menschen, die sich gemischt ernähren – dadurch seien die "Versuchungen des Alltags" entsprechend geringer und die aufgenommene Kalorienmenge reduziere sich. Zum anderen erfolge häufig eine sehr gezielte Auseinandersetzung und Beobachtung des Essverhaltens.

Ein anderer Grund, warum Menschen mit dieser sehr kohlehydratarmen Ernährungsweise gerade anfangs viel Gewicht verlieren, ist ein metabolischer Effekt. Kohlehydrate werden im Körper in Form von Glykogen gespeichert. Glykogen bindet dabei auch größere Mengen Wasser im Körper. Nimmt man nun weniger Kohlehydrate zu sich, wird auch das gebundene Wasser wieder frei und ausgepinkelt. Die Zahl auf der Waage senkt sich dadurch – was wiederum nicht bedeutet, dass sich der Körperfettanteil entsprechend reduziert hat.

Allerdings muss an dieser Stelle hinzugefügt werden: Welche gesundheitlichen Risiken konkret für die Gewichtsabnahme in Kauf genommen würden, lässt sich eben noch nicht gut abschätzen. Im Netz schildern mittlerweile viele ehemals Karnivore, dass sie aufgrund extremer gesundheitlicher Folgen mit der Diät aufgehört haben.

Menschen sind keine Raubtiere