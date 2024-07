Die Olympischen Spiele in Paris haben noch gar nicht offiziell begonnen, da gibt es schon den ersten Weltrekord. Die Koreanerin Sihyeon Lim schaffte 694 Punkte in der Platzierungsrunde – im Bogenschießen der Frauen. Und es wird vermutlich nicht der letzte bleiben. Wir werden in den kommenden Wochen sicher noch mehr dieser Momente erleben, in denen Athletinnen und Athleten schier unglaubliche Bestmarken knacken und neue Rekorde aufstellen.

Aber geht das eigentlich? Kann jemand Usain Bolts Weltrekord von 2009 über 9,58 Sekunden unterbieten? Wie realistisch sind immer neue Bestmarken? Schließlich sind menschliche Körper keine Maschinen, an denen man beliebig schraubt oder neues Material benutzt. Bleiben wir beim Beispiel des Jamaikaners, der zu seinen Bestzeiten knapp 45 km/h schnell lief. Muss sich Bolt darauf einstellen, dass jemand in diesem Jahr im 100 Meter Sprint noch schneller läuft? Professor Wilhelm Bloch von der Sporthochschule Köln hält das für unwahrscheinlich. Er sagt: "Da sind wir schon ganz schön am Limit," und setzt aber nach: "Es gibt theoretische Berechnungen, die liegen irgendwo bei 9,3/9,4. Unter allen optimalen Voraussetzungen, wo man sagt, das ist das Maximale, was in der 'Maschine' Mensch drinsteckt."