Das Deutsche Zentrum für Altersfragen (DZA) ist nun der Frage nachgegangen, wer vor allem die Pflegearbeit für diese Menschen übernimmt. In einer repräsentativen Studie befragten die Autorinnen 4.894 Personen im Alter von 43 bis 91 Jahren. 40,4 Prozent der Menschen in der zweiten Lebenshälfte gaben dabei an, mindestens noch ein Elternteil zu haben, bei 15,9 Prozent lebten sogar noch beide Eltern. 14,3 Prozent der Befragten sagten, dass sie auf Pflege durch Dritte angewiesen seien.