Nach Angaben des RKI wurden bis 19. März in Deutschland 816 TB-Fälle gemeldet. Im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres waren es 912. In Sachsen-Anhalt wurden 16 Fälle gemeldet. In Sachsen erkrankten 161 Personen im Jahr 2024 an Tuberkulose, in den ersten beiden Monaten dieses Jahres wurden sieben Fälle gemeldet, darunter zwei in einer Dresdner Kita. Auch in einer Thüringer Schule kam es zu einer TB-Erkrankung.