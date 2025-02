Aus Sicht der Medizin gilt ganz klar: Es gibt keine unbedenklichen Mengen an Alkohol während der Schwangerschaft. Trotzdem kommen allein in Sachsen jedes Jahr bis zu 600 Neugeborene mit Alkoholschäden zur Welt. Und das, obwohl immer neue Studien zeigen, wie schädlich Alkohol ist.

Eine neue Untersuchung aus Delaware in den USA belegt nun, dass Gehirnregionen, die mit dem Arbeitsgedächtnis und der Entscheidungsfindung zu tun haben, schon sehr früh im Leben, also auch schon im Mutterleib, Schaden nehmen können. Eine Untersuchung an Rattenbabys zeigte, dass die Hirnschaltkreise, die für Entscheidungsfindung und Arbeitsgedächtnis sind, geschädigt wurden, wenn sie im dritten Trimester der Schwangerschaft Alkohol ausgesetzt waren. Bei den erwachsenen Tieren wurde nämlich später nachgewiesen, dass ihr Entscheidungsverhalten gestört war. Dem Forschungsteam zufolge liegt an einer gestörten Kommunikation zwischen den geschädigten Hirnregionen.