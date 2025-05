Die jüngsten Patientinnen, die Ehrlich behandelt, sind sieben oder acht Jahre alt. Gerade bei jungen Mädchen sei eine stationäre Behandlung möglichst zu vermeiden. In Dresden wird versucht, die Therapie in der Tagesklinik durchzuführen. Dazu wird an Formen gearbeitet, bei denen mit den Patientinnen im familiären Umfeld gearbeitet wird. Ehrlich unterstrich, dass es "eine Belastung ist, wenn jemand zwei, drei Monate auf Station zunehmen muss". Eine Untersuchung zu alternativen Handlungsansätzen laufe derzeit in Zusammenarbeit von der TU Dresden mit der Berliner Charité.