In Mitteldeutschland sehen die Behörden einen besonders starken Anstieg, vor allem in Sachsen. Wurden dort bis Mitte Juli 2023 lediglich 74 bestätigte Infektionen registriert, sind es im laufenden Jahr bereits 654. In Sachsen-Anhalt stieg die Zahl von 138 auf 328, also etwas mehr als das Doppelte des Vorjahreswerts. In Thüringen kletterte der Wert von 349 auf 627. Deutschlandweit wurden die meisten Ansteckungen in Bayern (2.482) und Baden-Württemberg (2.448) registriert.