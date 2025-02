Ein Risiko für eine FSME-Erkrankung besteht in Deutschland dem RKI zufolge vor allem in Bayern und Baden-Württemberg, in Südhessen, im südöstlichen Thüringen, in Sachsen und im südöstlichen Brandenburg. Einzelne FSME-Risikogebiete liegen demnach auch in Mittelhessen, im Saarland, in Rheinland-Pfalz, in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und in Nordrhein-Westfalen.



FSME wird durch Viren verursacht, die durch Zeckenstiche übertragen werden können. Die Krankheit kann Entzündungen der Hirnhäute, des Gehirns und des Rückenmarks auslösen.