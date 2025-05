Etwa ein Prozent der Bevölkerung leiden an der Autoimmunerkrankung Zöliakie. Bei Betroffenen führt die Aufnahme von Gluten zu Darmschäden. "Jeder macht sich Gedanken darüber, ob in einem Restaurant Gluten in sein Essen gelangt, aber niemand hat wirklich untersucht, was passiert, wenn man sich danach küsst", sagt Anne Lee, die an der Columbia University zu Ernährungsmedizin forscht. "Die Ratschläge, die wir zum Thema Küssen und Zöliakie gaben, beruhten auf Vorsichtsmaßnahmen und Annahmen. Wir haben unser bestes Urteilsvermögen eingesetzt. Ich hielt es für wichtig, zu untersuchen, ob es tatsächlich ein Risiko gibt."